شكرا لقرائتكم خبر عن أربعون عامًا من الادخار تحقّق حلم حاج إندونيسي بزيارة مكة والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد مؤثر يُجسّد الإيمان والصبر الطويل، ودّع الحاج الإندونيسي ليجيمان وزوجته وطنهما بعد نحو أربعة عقود من الادخار اليومي، ليحققا حلم العمر بأداء فريضة الحج.

ليجيمان، الذي يعمل عامل نظافة في مدينة سولو بإندونيسيا، قال: "الفرحة لا توصف، لم أصدق أنني سأرى الكعبة بعيني. أحمد الله أولًا، ثم أشكر كل من ساعدنا، وبخاصة القائمين على مبادرة طريق مكة التي يسّرت علينا الكثير".

وأضاف: "بدأت أنا وزوجتي منذ عام 1986 في ادخار مبلغ بسيط لا يتجاوز ألف روبية يوميًا، رغم صعوبة الحياة والعمل الشاق في جمع المخلفات، لم نفقد الأمل يومًا، وواصلنا التوفير بإصرار حتى تمكّنا من تسجيل اسمينا لأداء الحج هذا العام".

كما أعرب الزوجان عن شكرهما العميق للمملكة العربية السعودية على ما قدّمته من خدمات متميزة لضيوف الرحمن القادمين من إندونيسيا، مشيدين بجودة التنظيم وحفاوة الاستقبال.



حاج إندونيسي



حاج إندونيسي