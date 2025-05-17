شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الوزراء: شخص من كل 10 عالميا يصاب بمرض ناتج عن غذاء غير آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتنظيم المميز لاحتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، التي أقامتها النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، معتبرا أن المناسبة تمثل فرصة مهمة لتقدير مهنة سامية تؤدي دورًا حيويًا في الحفاظ على الأمن الغذائي وصحة المواطنين.

وقال عبد الغفار، في كلمته خلال الفعالية، إن مهنة الطب البيطري ترتبط بشكل وثيق بصحة الإنسان، موضحًا أن نحو 60 إلى 70% من الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان هي في الأصل ذات منشأ حيواني، ما يؤكد أهمية تفعيل التعاون بين قطاعات الصحة المختلفة تحت مظلة "الصحة الواحدة"، وهي النظرية التي أصبحت ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الصحية المعاصرة.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في عام 2023 الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة، بالتعاون مع وزارات الصحة والبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لتعزيز استعداد الدولة للتعامل مع الظروف الصحية الطارئة، مضيفا: "كان من الضروري ضم الأطباء البيطريين إلى المجلس الصحي المصري، إيمانًا بدورهم الجوهري في هذه المنظومة".

وأوضح عبد الغفار، أن السيطرة على سوء استخدام المضادات الحيوية تتطلب رقابة متكاملة تشمل منظومة الطب البيطري، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة الإنسان، محذرًا من أن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية قد يؤدي إلى أوبئة تحصد ملايين الأرواح، كما حذرت منظمة الصحة العالمية.

كما وجه تحية خاصة للأطباء البيطريين المعنيين بسلامة الغذاء، معتبرا إياهم حلقة الوصل الأساسية بين الغذاء ومنتجيه، مشيرا إلى أن واحدا من كل عشرة أشخاص على مستوى العالم يصاب بمرض ناتج عن غذاء غير آمن، ما يؤدي إلى آلاف الوفيات سنويا، وهو ما يبرز أهمية دور الأطباء البيطريين في هذه السلسلة الحيوية.

وحذر وزير الصحة من التغيرات البيئية والمناخية التي تسهم في زيادة انتشار الأمراض وانتقالها بين الدول والقارات، مشددًا على أن الحفاظ على صحة الحيوان هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على صحة الإنسان.

وفي ختام كلمته، قال عبد الغفار: "أتقدم باسم وزارة الصحة بأسمى آيات التقدير والاحترام لكل الأطباء البيطريين في يومهم العالمي، لدورهم الكبير في حماية الصحة العامة وضمان رفاهية الإنسان".