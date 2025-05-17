شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام الأزهر يطلقون مشروع "قصة بطل" لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهودهم لتعزيز الوعي والدعم لذوي الهمم، أطلق مجموعة من طلاب إعلام الأزهر مشروعهم الجديد بعنوان "قصة بطل".

يهدف هذا المشروع إلى تسليط الضوء على قصص الأبطال من ذوي الهمم، وتقديم نماذج ملهمة تعكس التحديات التي يواجهونها وكيفية تجاوزها.

يتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة والفعاليات، حيث سيقوم الطلاب بمشاركة قصة حقيقية لشخص من ذوي الهمم تمكن من تحقيق إنجازات ملحوظة في مجال الرياضة. كما سيتضمن المشروع أيضًا إنتاج مواد مرئية ومسموعة تهدف إلى نشر الوعي حول قضايا ذوي الهمم وتعزيز قبولهم في المجتمع.

سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسات محلية مما سيساعد على تحقيق أهدافه بشكل أكبر، ويأمل الطلاب أن يسهم مشروع "قصة بطل" في تغيير المفاهيم السلبية وتعزيز الفهم والتقبل لذوي الهمم، بالإضافة إلى إلهام الأجيال القادمة لتحقيق أحلامهم مهما كانت التحديات.

ودعو الجميع للمشاركة في هذا المشروع ودعمه، لنصنع معًا مجتمعًا أكثر شمولية وتقبلًا للجميع.

يشرف على تنفيذ المشروع الدكتور حسام الغسال، المدرس بقسم الإذاعة، بإشراف عام من الدكتور سامح شراقي، المشرف على مشروعات التخرج، والأستاذ الدكتور محمود عبد العاطي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وبرعاية من الدكتور رضا عبد الواجد أمين عميد الكلية، والدكتور عبد الراضي حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.