شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة سجلت 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وذلك بعد أن سجلت أعلى درجة لليوم حتى الساعة 2 ظهرًا في محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فكانت على بعض المحطات:

- القاهرة الكبرى 40 درجة.

- المنيا 43 درجة.

- الأقصر 44 درجة.

- أسوان 45 درجة.

- شرم الشيخ 39 درجة.

- مطروح 24 درجة.

ومع تقدم الوقت دخول الرياح الشمالية الغربية سيعمل على تلطيف الأجواء وإحساس أفضل بسبب اختلاف تأثير الكتلة الهوائية ومزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم السبت 17 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 29 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 46 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 46 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 47 درجة.

الصغرى 28 درجة.