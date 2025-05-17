شكرا لقرائتكم خبر عن أمتنا تواجه تحديات مصيرية.. رسائل الرئيس السيسى بالقمة العربية ببغداد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الأوضاع الإقليمية، وما تشهده المنطقة العربية من تحديات جسيمة، خاصة ما يتعلق بالحرب الجارية في غزة، فضلاً عن الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، كما ناقش الاجتماع جهود الارتقاء بالعمل العربي المشترك بما يتفق مع تطلعات الشعوب العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى ألقى كلمة مصر خلال القمة، والتي تناولت رؤية مصر بشأن مختلف القضايا محل النقاش.

وفيما يلى رسائل الرئيس خلال كلمته فى القمة العربية:

المنطقة تواجه تحديات معقدة وظروف غير مسبوقة

الحرب على قطاع غزة تتحدى كل القوانين والأعراف الدولية

نعتزم تنظيم مؤتمر دولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة

السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره

أطالب الرئيس ترامب ببذل كل الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة

مصر كثفت جهودها السياسية لوقف نزيف الدم الفلسطيني

مصر مستمرة فى جهودها الحثيثة لدعم الأشقاء فى ليبيا

القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة

لم تبق آلة الحرب الإسرائيلية، حجرا على حجر، ولم ترحم طفلا أو شيخا

حتى لو نجحت إسرائيل فى إبرام تطبيع مع الدول العربية فإن السلام الدائم سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية

بالنسبة للشقيقة سوريا، لابد من استثمار رفع العقوبات الأمريكية، لمصلحة الشعب السورى



حان الوقت لاستعادة اليمن توازنه واستقراره عبر تسوية شاملة تنهى الأزمة الإنسانية

الرفض القاطع لأي محاولات للنيل من سيادة الصومال







