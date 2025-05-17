شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن أمام القمة العربية: نرفض تهجير الفلسطينيين رفضا قاطعا والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، خلال القمة العربية الـ34 المنعقدة اليوم السبت فى بغداد، على تجديد رفض بلاده القاطع تهجير أو إعادة توطين الفلسطينيين.

ودعا العليمى إلى دعم مبادة السعودية وفرنسا لدعم حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزيانى فى كلمته أمام القمة اليوم، رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على يجب إيصال المساعدات الإنسانية فورا لقطاع ⁧‫غزة‬⁩ دون عوائق.

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.

تأتي هذه القمة بعد اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة في مارس الماضي تبنى خلاله القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتمثل طرحا بديلا لمقترح قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتهجير السكان ووضع القطاع تحت سيطرة واشنطن.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي ، إن قمة بغداد "ستدعم" قرارات قمة القاهرة، في وقت تتصدر القضية الفلسطينية أولويات الاجتماع.