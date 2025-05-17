شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر كثفت جهودها السياسية لوقف نزيف الدم الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة، وأكثرها دقة إذ يتعرض الشعب الفلسطينى لجرائم ممنهجة وممارسات وحشية، على مدار أكثر من عام ونصف، تهدف إلى طمسه وإبادته، وإنهاء وجوده فى قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية الـ 34 بالعراق: "يتعرض القطاع لعملية تدمير واسعة، لجعله غير قابل للحياة فى محاولة لدفع أهله إلى التهجير ومغادرته قسرا تحت أهوال الحرب فلم تبق آلة الحرب الإسرائيلية، حجرا على حجر، ولم ترحم طفلا أو شيخا واتخذت من التجويع والحرمان من الخدمات الصحية سلاحا، ومن التدمير نهجا مما أدى إلى نزوح قرابة مليونى فلسطينى داخل القطاع، فى تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية".

وتابع الرئيس السيسي: "وفى الضفة الغربية، لا تزال آلة الاحتلال، تمارس ذات السياسة القمعية من قتل وتدمير ورغم ذلك يبقى الشعب الفلسطينى صامدا، عصيا على الانكسار، متمسكا بحقه المشروع فى أرضه ووطنه.. ومنذ أكتوبر 2023 كثفت مصر جهودها السياسية، لوقف نزيف الدم الفلسطينى، وبذلت مساعى مضنية، للوصول إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية مطالبة المجتمع الدولى، وعلى رأسه الولايات المتحدة، باتخاذ خطوات حاسمة، لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية".