شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: يجب المحافظة على الدولة السورية ووحدتها واستثمار رفع العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال الرئيس السيسي: لابد من استثمار رفع العقوبات الأمريكية عن الشقيقة سوريا، لمصلحة الشعب السورى.. وضمان أن تكون المرحلة الانتقالية شاملة؛ بلا إقصاء أو تهميش.. والمحافظة على الدولة السورية ووحدتها، ومكافحة الإرهاب وتجنب عودته أو تصديره.. مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلى من الجولان، وجميع الأراضى السورية المحتلة.