شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نعتزم تنظيم مؤتمر دولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الـ 34 بالعراق: "نواصل التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة".

وانطلقت اليوم السبت 17 مايو القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.