شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بقمة بغداد: علينا إعلاء مصلحة الأمة فوق أى اعتبار وترسيخ التعاون والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "فى الختام أقولها لكم بكل صدق وإخلاص إن الأمانة الثقيلة التى نحملها جميعا واللحظة التاريخية التى نقف فيها اليوم، تلزمنا بأن نعلى مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، وأن نعمل معا – يدا بيد - على تسوية النزاعات والقضايا المصيرية، التى تعصف بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية؛ القضية المركزية التى لا حياد فيها عن العدل ولا تهاون فيها عن الحق".

وأضاف الرئيس السيسي، في نهاية كلمته في القمة العربية الـ 34 بالعاصمة العراقية بغداد: "فلنعمل معا على ترسيخ التعاون بيننا، ولنجعل من وحدتنا قوة، ومن تكاملنا نماء .. مؤمنين بأن شعوبنا العربية، تستحق غدا يليق بعظمة ماضيها، وبمجد حضارتها .. فلنمض بثبات وعزيمة، ولنجعل من هذه القمة، خطوة فاصلة، نحو غد أكثر إشراقا.. لوطننا العربى".

وانطلقت اليوم السبت 17 مايو القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.