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القوات المسلحة تنظم حفلا للملحقين العسكريين للتعريف بفعاليات إيديكس 2025

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القوات المسلحة تنظم حفلا للملحقين العسكريين للتعريف بفعاليات إيديكس 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضى

السبت، 17 مايو 2025 02:24 م

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر العلاقات مع القوات المسلحة لكافة الدول الشقيقة والصديقة وبالتزامن مع قرب تنظيم مصر لواحدة من أكبر الفعاليات التى تعكس ثقل مصر دولياً وقدراتها فى تنظيم الأحداث العالمية على أراضيها، نظمت القوات المسلحة حفل للتعريف بتنظيم مصر لفعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2025 " تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى نسخته الرابعة، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والتجاريين المعتمدين بمصر .

وألقى اللواء أ ح محمـد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القوات المسلحة على تنظيم الحدث بالمظهر المشرف الذى ينال الإشادة من كافة الدول والشركات المشاركة بالمعرض فضلاً عن تعظيم الإستفادة من كافة الخبرات السابقة بما يسهم فى تحقيق نسخة فريدة ومتميزة للمعرض .
 
كما تضمنت الفعاليات عرض تقديمى بواسطة اللجنة المنظمة وفيلماً تسجيلياً لإستعراض نجاح النسخ السابقة من المعرض على أرض مصر بحضور كبرى الشركات الرائدة فى مجال التصنيع العسكرى بما يعكس القدرة التنظيمية لهذا الحدث الدولى الذى يحظى بإهتمام كافة الأوساط العسكرية والمهتمين بمجالات الصناعات الدفاعية ، كما شهد الحفل إستعراض عدد من وكلاء التسويق الرؤية المستقبلية للمعرض فى نسخته المقبلة وما يتضمنه من أجنحة وشركات عارضة ، وأختتمت فعاليات الحفل بلقاءات حوارية بين الملحقين العسكريين والتجاريين وممثلى كبرى الشركات الرائدة فى مجال الصناعات الدفاعية للرد على كافة الإستفسارات التى تخص المعرض فى نسخته المقبلة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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