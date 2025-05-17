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153 شهيدا و459 مصابا فى قصف إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

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153 شهيدا و459 مصابا فى قصف إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

السبت، 17 مايو 2025 01:44 م

ارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53 ألفا و272 شهيدا، و120 ألفا و673 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم السبت، إن من بين الحصيلة 3 ألاف و131 شهيدا، و8 ألاف و632 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 153 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و459 مصابا ، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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