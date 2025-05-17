شكرا لقرائتكم خبر عن 153 شهيدا و459 مصابا فى قصف إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53 ألفا و272 شهيدا، و120 ألفا و673 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم السبت، إن من بين الحصيلة 3 ألاف و131 شهيدا، و8 ألاف و632 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 153 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و459 مصابا ، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.