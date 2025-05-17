شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليمن يشكر مصر والرئيس السيسى على التسهيلات الممنوحة لليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس مجلس السيادة اليمنى رشاد العليمى دعم مصر بقيادة الرئيس السيسى لليمنيين المقيمين فى مصر، مشيدا بالتسهيلات الأخيرة الممنوحة لأبناء الجالية اليمينة فى مصر، والباحثين عن العلاج .

أضاف العليمى ، فى كلمته التى ألقاها اليوم السبت أمام القمة العربية المنعقدة فى العاصمة العراقية بغدادا، أنه رغم ويلات الحرب، والجروح العميقة سيظل اليمن وشعبه العريق على عهده والتزامه المطلق بالثوابت العربية، كما سيظل اليمن كما كان على مر التاريخ، عمقاً أصيلاً،وسنداً مخلصاً لقضايا أمته، وشريكاً فاعلاً فيصون الأمن القومي العربي والدفاع عن مصالحه العليا.

وشدد على أن القضية الفلسطينية وحق شعب فلسطين في الحرية والاستقلال، سيبقى في قلب وجدانهذه الأمة، ونبضها الحي كأكثر القضايا عدالة في التاريخ.

كما جدد العليمى موقف بلاده الرافض لأي شكل من أشكال التهجير أو الترحيل أو إعادة التوطين للشعب الفلسطيني، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي، مشددا على أهمية مواصلة اللجنة الوزارية العربية لجهودها المخلصة في التصدي لهذه المخططات، وضرورة الزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي ترفض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستطرد قائلاً: إننا نؤكد تمسك الجمهورية اليمنية بخيار السلام العادل والشامل لانهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية،بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتهاالقدس الشرقية، و ندعو إلى دعم المبادرة السعودية و الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي في نيويورك على طريق احياء حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية دون تأخير.

أضاف : إن الظروف الاستثنائية، والتحديات التي تتهدد منطقتنا العربية، تتطلب وقفة صادقة وشجاعة،بدءا بتحويل مقررات هذه القمم الى أفعال، والانتقال الى أفق اكثر جدية من التضامن، وردع التهديدات الارهابية المشتركة، ولعل في طليعة هذه التهديدات، تأتي التدخلات الخارجية في شؤوننا العربية، ومحاولات تمزيق دولنا، ومؤسساتها الشرعية عبرجماعات إرهابية مارقة، غلبت مشاريع داعميها ومصالحها الضيقة، على مصالح امتنا، وامنها القومي.

وأشار العليمى إلى أنه منذ عشر سنوات ما يزال شعبنا اليمني يخوض معركة وجودية ضد الحوثيين وهو عازم على إسقاط مشروعهم،وأجندتهم العابرة للحدود، بعد ان استُنفِدت كافة الجهود لدفع هذه الجماعة الى التخلي عن نهجها العنصري، والاستجابة للإرادة الشعبية، وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد الشكر لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والامارات الذين كان لهم الفضل في تخفيف معاناته الإنسانية، وتماسك مؤسساته الوطنية على مدى السنوات الماضية، معربا عن تطلعه إلى قرارات تخرج بها هذه القمة لتعزيز الصمود اليمنى، بما في ذلك التنفيذ الصارملقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بتصنيف الحوثييين منظمة إرهابية، وأن تقود هذه القمة إلى جانب القمة الاقتصادية المتزامنة التي يستضيفها هذا البلد العزيز، الى اطلاق المبادرات الجماعية لإغاثة شعوبنا المنكوبة بالحروب والنزاعات، ودعم فرص تعافيها الاقتصادي، واعادة بناء مؤسساتها المدمرة باعتباره السبيل الأمثل لمكافحة الإرهاب، وصناعة السلام المستدام الذي تستحقه شعوبنا جميعا.



