شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية بالوزارة، وذلك قبل انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا الأحد.

وشهد الاجتماع حضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025م، وجميع أفراد البعثة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المهم الذي تلعبه البعثة الإشرافية للوزارة في موسم الحج، من أجل الحفاظ على المكانة الكبيرة التي وصل إليها حج الجمعيات الأهلية على مستوى كافة البعثات، مطالبة أعضاء البعثة ببذل قصارى الجهود من أجل العمل على إراحة الحجاج في المشاعر المقدسة كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الرحلة المباركة، تعد أنبل المهام التي تقوم بها الوزارة وهي خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أنها ستكون على تواصل دائم مع بعثة حج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على كافة الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية.



وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية بالوزارة

ومن جانبه وجه أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على لقاء أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية بالوزارة، مؤكدا أن الجميع سيبذل قصارى الجهود من أجل تقديم موسم حج ناجح يليق بالمكانة التي وصل لها حج الجمعيات الأهلية.

وأكد عبد الموجود انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا الأحد الموافق 18 مايو، حيث سيصل الفوج الأول إلى المدينة المنورة، ثم تتوالي الرحلات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة، مشددا على أن هناك مشرفين من المؤسسة القومية لتيسير الحج قد غادروا إلى الأراضي المقدسة ليكونوا في مقدمة استقبال الحجاج في المطارات لتيسير كافة الإجراءات، وكذلك إنهاء إجراءات التسكين في الفنادق المتعاقد عليها، متمنياً كل التوفيق لأعضاء البعثة الإشرافية للوزارة في إنجاح موسم الحج هذا العام.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه تم إعداد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل لبعثة حج الجمعيات الأهلية، فضلا عن التنسيق الدائم والمستمر مع بعثة وزارة الداخلية، وكذلك الجانب السعودي للعمل على تذليل أية عقبات تواجه حجاج الجمعيات الأهلية.