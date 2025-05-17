شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: يجب عقد مؤتمر دولى بالقاهرة لتمويل خطة إعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بالقمة العربية الرابعة والثلاثين المقامة في العاصمة العراقية بغداد، إن القضية الفلسطينية تتعرض اليوم لمخاطر وجودية .

وأضاف، أن جرائم الإبادة في غزة والاستيطان في الضفة مشروع استعماري، وندعو للإفراج عن جميع الرهائن والأسرى والوقف الدائم للنار في غزة.

وتابع: نسعى لتمكين دولة فلسطين لتولى مسئوليتها الأمنية، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعى للشعب الفلسطيني ، ويجب أن تتخلي حماس عن السيطرة على غزة وتسليم سلاحها للسلطة.

وأكمل، يجب تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في غزة، وعلى حماس وجميع الفصائل تسليم سلاحها، كما يجب عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل خطة إعادة إعمار غزة ونقدر جهود مصر في هذا الصدد.

ودعا إلى تبني خطة عربية موحدة لوقف الحرب على غزة، مؤكدا الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فور توفر الظروف الملائمة.

وطرح الرئيس الفلسطيني رؤية بلاده السياسية للقضية الفلسطينية أمام القمة العربية، مختتما ماضون في عملية إصلاح مؤسسات الدولة وسنواصل مساعينا الهادفة إلى توحيد الصف الفلسطيني.

وانطلقت اليوم السبت 17 مايو القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.