شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: منجم السكرى من المشروعات التى ستجلب الخير لمصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن منجم السكري من المشروعات التي ستجلب الخير لمصر.

وأوضح أن منجم السكري حدث حوله الكثير من اللغط، موضحا أن منجم السكري مشروع ضخم للغاية يعادل مدينة صغيرة به 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع فى تصريحات صحفية، أن الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" أشاد بجهود الحكومة المصرية ودعمها المستمر للمستثمرين في مجال التعدين.