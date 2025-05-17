شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغبالسبت، 17 مايو 2025 01:20 م
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة، حيث تنكسر حدتها اعتبارًا من يوم غدًا الأحد بقيم تتراوح من 7: 8 درجات على شمال البلاد لتكون على القاهرة من 33:35 درجة والسواحل الشمالية من 24: 26 درجة.
ويشهد اليوم السبت 17 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.
ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.
وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:الطقس فى القاهرة
العظمى 40 درجة.
الصغرى 23 درجة.
العظمى 29 درجة.
الصغرى 21 درجة.
العظمى 25 درجة.
الصغرى 19 درجة.
العظمى 46 درجة.
الصغرى 26 درجة.
العظمى 46 درجة.
الصغرى 27 درجة.
العظمى 47 درجة.
الصغرى 28 درجة.
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