شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: منجم السكرى مشروع ضخم للغاية يعادل مدينة صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن منجم السكري حدث حوله الكثير من اللغط، موضحا أن منجم السكري مشروع ضخم للغاية يعادل مدينة صغيرة به 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع فى تصريحات صحفية، أن الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" أشاد بجهود الحكومة المصرية ودعمها المستمر للمستثمرين في مجال التعدين.