شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 17 مايو 2025 01:14 م
قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أمتنا العربية تواجه تحديات مصيرية، تستوجب علينا أن نقف صفا واحدا لمواجهتها، بحزم وإرادة لا تلين"، متابعا:"فيمر السودان الشقيق بمنعطف خطير، يهدد وحدته واستقراره مما يستوجب العمل العاجل، لضمان وقف إطلاق النار".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية: "يجب تأمين وصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على وحدة الأراضى السودانية ومؤسساتها الوطنية ورفض أى مساع تهدف إلى تشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية".
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