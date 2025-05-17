شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أمتنا العربية تواجه تحديات مصيرية، تستوجب علينا أن نقف صفا واحدا لمواجهتها، بحزم وإرادة لا تلين"، متابعا:"فيمر السودان الشقيق بمنعطف خطير، يهدد وحدته واستقراره مما يستوجب العمل العاجل، لضمان وقف إطلاق النار".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية: "يجب تأمين وصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على وحدة الأراضى السودانية ومؤسساتها الوطنية ورفض أى مساع تهدف إلى تشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية".