شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حديقة تلال الفسطاط ستحول المنطقة لـ" رئة خضراء" والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن حديقة تلال الفسطاط كان مقرها قديماً " مستنقع للنفايات والمخلفات والمناطق غير الآمنة "، وبعد التطوير ستتحول لمنطقة خضراء ورئة خضراء تخدم أهالي المنطقة.

وتابع فى تصريحات صحفية على هامش جولته اليوم السبت، منجم السكري من المشروعات التي ستجلب الخير لمصر.

وأوضح أن منجم السكري حدث حوله الكثير من اللغط ، موضحا أن منجم السكري مشروع ضخم للغاية يعادل مدينة صغيرة به 4 الاف فرصة عمل مبتشرة وعير مباشرة.



وتابع فى تصريحات صحفية ، أن الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" أشاد بجهود الحكومة المصرية ودعمها المستمر للمستثمرين في مجال التعدين.