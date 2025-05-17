شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الحرب على قطاع غزة تتحدي كل القوانين والأعراف الدولية والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الحرب على قطاع غزة تتحدي كل القوانين والأعراف الدولية.

واضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية الـ 34 فى بغداد بالعراق: "الشعب الفلسطيني متسمك بأرضه ويرفض التهجير".

وانطلقت اليوم السبت 17 مايو القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.