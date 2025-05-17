شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 17-5-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبةالسبت، 17 مايو 2025 12:00 م
حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية، كما وفرت اليوم السبت 17-5-2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
- الطماطم 16.5 جنيه.
- البصل 10 جنيهات.
- البطاطس 12.5 جنيه.
- الجزر 12 جنيهًا.
- بطاطا 12.5 جنيه.
- الخيار بـ 15 جنيهًا.
- الباذنجان الأبيض بـ20 جنيهًا.
- الكوسة بـ 13 جنيهًا.
- الباذنجان العروس بـ20 جنيهًا.
- الفلفل البلدي بـ25 جنيهًا.
- الفلفل الألوان بـ50 جنيهًا.
- الليمون بـ 80 جنيهًا.
- الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيهًا.
- الموز البلدي بـ45 جنيها.
- الفراولة 40 جنيهًا.
- الجوافة 37 جنيهًا.
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