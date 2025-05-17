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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية، كما وفرت اليوم السبت 17-5-2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 17-5-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية