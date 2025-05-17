شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يلتقى الكهنة والرهبان ومسؤولى الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

التقى المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الآباء الكهنة، والرعاة، ومسؤولي الكنائس، بحضور المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية.

تضمن الاجتماع محاضرة تكوينية ألقاها الأب مينا عبد المسيح الدومينيكاني حول "مجمع نيقية"، أعقبها مناقشة عدد من الأمور الرعوية.

تضمن اللقاء أيضًا التأكيد على ضرورة مُعايشة عام اليوبيل علي جميع المستويات، داخل الرعايا، وعلى مستوى النيابة الرسولية، والكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالإضافة إلى الحديث عن الإجراءات القانونية القانونية بالزواج.

كما التقى أيضًا، المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والمكرسين، وذلك بمقر المطرانية، بالإسكندرية.

حضر اللقاء المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، حيث أقيم الاجتماع تزامنًا مع زمن القيامة المقدسة، وشهر إكرام والدة الإله.

كذلك، ألقى الأب ماريو بولس اليسوعي تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "مريم مثال الرجاء"، حيث أن مريم هي بالنسبة لشعب الله المقدس، علامة العزاء، والرجاء الأكيد من وثيقة "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه"، لقداسة البابا فرنسيس.