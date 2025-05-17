شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تنظم فعالية حول جهود الدولة فى تمكين ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

ينظم مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق فعالية تعقدها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان حسين، تحت عنوان: "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية، وعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية.

ومن المقرر عقد الفعالية غدًا الأحد في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور المجتمعي للنيابة الإدارية وجهودها المتواصلة في دعم حقوق الإنسان، ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة العامة.

وذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.