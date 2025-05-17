شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تنظم قافلة طبية لخدمة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

نظمت لجنة المرأة بـ مجلس كنائس مصر، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الطبية، قافلة طبية لخدمة أهالي منطقة عين شمس، وذلك في كنيسة القديس أثناسيوس الأسقفية.

وشملت القافلة عددًا من التخصصات الطبية، من بينها طب الأطفال، وأمراض الباطنة، بالإضافة إلى الكشف النسائي باستخدام السونار، وخدمات التحاليل وتسليم العلاج.

وبلغت قيمة الكشف الرمزية 10 جنيهات فقط، واستفاد من القافلة 86 شخصًا من مختلف طوائف المجتمع، في إطار الحرص على تقديم خدمة طبية متكاملة ومناسبة لكل الفئات.

شارك في تنظيم هذه الخدمة مجموعة متميزة من السيدات المتطوعات، وهن: لوريس عوض، المهندسة مارثا فايز، الدكتورة نادية يني، والمهندسة ماري يونان، وقد قدمن جهدًا ملحوظًا يعكس روح المحبة والعطاء التي تتحلى بها لجنة المرأة.



لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تنظم قافلة طبية لخدمة المجتمع



لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تنظم قافلة طبية لخدمة المجتمع