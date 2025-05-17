شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يشكر السيدة انتصار السيسى لرعايتها الكريمة لبرنامج نور والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي لرعايتها الكريمة لـ برنامج نور لتمكين الفتيان ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها وتقديرها لهذه الرعاية الكريمة التى تعكس حرصها الدائم على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء الإنسان المصري وتنمية وعيه، وتؤكد على إيمانها العميق بأهمية التوجيه الإيجابي للفتيان في هذه المرحلة العمرية الهامة، وتعزيز القيم والمفاهيم الصحيحة لديهم، بما يسهم في إعداد جيل داعم لقضايا المرأة وقادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل الوطن.

وأكدت رئيسة المجلس على أن هذه الرعاية تمثل دافعًا قويًا للاستمرار في تنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين منذ مرحلة الطفولة.

وأضافت المستشارة أمل عمار، أن برنامج نور جاء بعد النجاح الذي حققه المجلس في برنامج"نورة" تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة، ويعد استكمالاً للخطوات الجادة التي بدأت في برنامج "نورة" لتعزيز تمكين الفتيات من خلال إشراك الفتيان وإدماجهم في مجتمع يحرص على منحهم الفرصة الكاملة في سبيل تمكينهم على الوجه الأفضل، حيث يستهدف الفتيان في الفئة العمرية من 10 إلى 14 سنة، وفى مرحلته الأولى يستهدف الوصول الى 2500 فتى بمحافظات أسيوط وسوهاج وبنى سويف.