شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: سيتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تفقد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، وهو مشروع كان يعتبر" حلم"، ويخدم المواطنين، موضحا أنه سيتم فى شهر يوليو التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي.

وتابع فى تصريحات صحفية، أن الأتوبيس الترددي رابط مع مترو الأنفاق وهو وسيلة نقل عالية الكفاءة.

واستقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأتوبيس الترددي، لتفقد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، واستمع لشرح تفصيلي حول الأتوبيس الترددي.

يتم خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى سيتم تسيير عدد 100 اتوبيس كهريائي سعة كل أتوبيس 66 راكب بما يعادل ( 5 ميكروباص ) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين.

وسيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد.

ويعقب هذه الجولة تفقد رئيس الوزراء الأعمال بحديقة تلال الفسطاط، ويعقب جولته التفقدية تصريحات صحفية.