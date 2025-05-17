شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل في العاصمة العراقية، بغداد، القمة العربية الـ34 تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"؛ لبحث قضايا ملحة، أبرزها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا والسودان.

والتقطت الصورة الجماعية للقادة والوفود المشاركة في القمة، وقد أكد رئيس الوزراء العراقي- أن القمة العربية ستكون منصة لتعضيد التضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف وتقوية الموقف.

بدوره ثمّن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود العراق في استضافة القمتين العربية والتنموية، معتبراً ذلك "خطوة تعكس عودة العراق القوية إلى محيطه العربي"، وأكد دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مشيراً إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها القمة التنموية في هذا السياق.

ووصل الرئيس إلى العاصمة العراقية بغداد، لحضور القمة، وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، الذي أكد خلال اللقاء على "الدور المحوري لمصر في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون العربي المشترك"، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ تأسيس جامعة الدول العربية، وإلى مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بحسب بيان للخارجية العراقية.