شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مصر تعرض رؤيتها للقضايا العربية والإقليمية بقمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية رمضان المطعني، أن العاصمة العراقية تستعد لانطلاق الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34، والتي من المتوقع أن تبدأ خلال أقل من نصف ساعة، بحضور قادة ورؤساء وملوك من مختلف الدول العربية، موضحا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى بغداد، متجهاً إلى مقر انعقاد القمة، حاملاً معه رؤية مصرية شاملة لعدد من الملفات الإقليمية الحيوية. ويشمل هذا الملف القضية الفلسطينية التي لا تزال مصر تقدم فيها أطروحات مهمة، بالإضافة إلى خطة إعادة إعمار قطاع غزة والمؤتمر المرتقب في القاهرة لدعم التعافي والإعمار.

وأكد المطعني، خلال رسالة له على الهواء، أن مصر تتابع أيضاً بقلق التطورات على الساحة الليبية، حيث دعت الخارجية المصرية إلى ضرورة عودة الهدوء والاستقرار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، ما سيكون محوراً رئيسياً في كلمة السيسي خلال القمة، إلى جانب الأزمة السودانية وقضايا أخرى تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنه بعد الجلسة الافتتاحية، من المقرر أن تنعقد القمة التنموية التي ستناقش 13 مبادرة اقتصادية تهدف إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي بين الدول العربية، وسيتم عرض المشاريع الاقتصادية المقدمة من عدة دول للموافقة عليها.