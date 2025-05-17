شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شهيدا ومصابين فى قصف إسرائيلى على جباليا وخان يونس بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال منازل المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في المخيم الغربي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا بمنطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال القطاع ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثمان شهيد من محيط سوق الجمعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ارتقى بنيران الاحتلال أمس بينما كان يحاول الحصول على الطعام من منزله.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.