شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إزالة 4161 حالة تعدٍ على الأراضى خلال الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً صباح اليوم السبت، بشأن نتائج جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى نفذت فى الفترة من 10 إلى 16 مايو 2025.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن ما تحقق خلال الأسبوع الأول يعكس الحزم والجدية فى التعامل مع ملف التعديات، بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظات والجهات المعنية لتنفيذ القانون واستعادة حقوق الدولة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 4161 حالة إزالة لمخالفات متنوعة فى جميع المحافظات، من بينها 1378 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة على مساحة 469 ألف متر مربع، و616 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 4666 فدانًا.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية يسير وفق خطة دقيقة، حيث نجحت المحافظات فى إزالة 1143 حالة بناء مخالف على مساحة 156 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 125 حالة زراعة غير قانونية على مساحة 46 فدانًا.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المحافظات واصلت جهودها أيضًا فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم رصد وإزالة 899 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة بلغت 53 فدانًا.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية ، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع تنفيذ حملات الإزالة لحظة بلحظة، وتعمل على تذليل العقبات لضمان تحقيق المستهدف من الموجة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 7 حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.