شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نستغل فائض الطاقات الإنتاجية فى تصنيع منتجات مدنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي و تطوير خطوط الإنتاج ورفع مستويات الأداء مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق مبدأ الحوكمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة، كما أشار إلى أهمية الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية تخدم قطاع الأسرة بجودة عالية و أسعار تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني، مع حرص الوزارة على تطوير منتجاتها طبقاً لمتطلبات السوق المحلية والعالمية، وعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع، جاء ذلك خلال زيارة مخططة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)؛ لمتابعة سير العملية الإنتاجية.

وفي بداية الجولة استمع الوزير لعرض تفصيلي من الدكتور مهندس عصام الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، للموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، وخطط التسويق، وخدمة ما بعد البيع و مؤشرات الأداء، وحجم المبيعات وموقف المخزون و مستلزمات الإنتاج و اعمال الصيانة و إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، حيث شدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الاكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة الشاملة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج.

كما أثنى الوزير "محمد صلاح" على الدور الهام التي تقوم به شركة حلوان للأجهزة المعدنية للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي؛ لتوفير منتج محلى ينافس المنتج المستور بأسعار تنافسية وجودة عالية، حيث تنتج الشركة العديد من المنتجات المدنية ( السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات، الديب فريزر، الغسالات، جهاز توليد المياه من الهواء)، إلى جانب منتجات الشركة في المجال العسكري من خلال كباري المواصلات.

وخلال الزيارة قام الوزير محمد صلاح بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة للتأكد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية و السنوية مع التأكيد على نظافة و ترتيب الوحدات بطريقة تأمن سلامة الخامات والمنتجات النهائية، مشيرا إلى ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في العملية التخزينية، وترشيد المصروفات، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة، كما تفقد مراحل التصنيع بخطوط إنتاج (جهاز توليد المياه من الهواء، الثلاجات، السخانات، البوتاجازات)، بدايةً من وصول المواد الخام للخط وتنفيذ مراحل التصنيع المختلفة وصولاً للمنتج النهائي، حيث تعد الشركة رائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة، كما تشارك الشركة بمنتجاتها في المبادرات و المشروعات التنموية الهامة مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان البديل كما تحظى هذه المنتجات بثقة الأسرة المصرية ومختلف الجهات بالدولة.

كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه يتم السعي دائماً إلى الحفاظ على ثقة المواطنين، لضمان جودة الخدمة المقدمة للعميل، ومتابعة تقديم خدمة ما بعد البيع بشكل مستمر لضمان رضا العملاء.

وفي نهاية الجولة عقد وزير الدولة للإنتاج لقاء مع العاملين بالشركة وحرص على الحديث معهم عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية، مؤكداً أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي، مشيدا بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.



