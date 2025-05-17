شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2025،2026، بحيث لا يقل عن " ست سنوات" ولا يزيد عن ( تسع سنوات)، موضحة أن تاريخ احتساب السن يكون فى 1 أكتوبر 2025.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت اجراءات التقدم للصف الأول الابتدائي، حيث يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية ( بالمدارس الرسمية ) بالتسجيل الإلكتروني بداية من 1 يونيو 2025، حتى 30 من نفس الشهر، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( emis.gov.eg)، وفور تقدم ولي أمر الطفل على الصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع السداد المصروفات الدراسية المقررة.