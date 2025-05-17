شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه إيماءاً إلى توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية ، وتخفيف العبء على أولياء الأمور، واستعداداً للعام الدراسي الجديد، 2025،2026، وحرصاً منا على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات ، يمكن الأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونياً لأبنائهم ( مصرى الجنسية) للالتحاق بالصف الأول الإبتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس (الرسمية) وكذلك التقدم إلكترونياً للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات) .

وبناءاً على ذلك يتم التنبيه نحو الالتزام بالإجراءات التالية :

أولاً : - بالنسبة لأولياء الأمور :

إجراءات التقدم للصف الأول الإبتدائي :-

ـ يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية ( بالمدارس الرسمية ) بالتسجيل الإلكتروني بداية من 1 يونيو 2025، حتى ( 30 من نفس الشهر، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( emis.gov.eg)، وفور تقدم ولي أمر الطفل على الصف الأول الإبتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع السداد المصروفات الدراسية المقررة .

ـ سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن " ست سنوات" ولا يزيد عن ( تسع سنوات) .

ـ يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزارى رقم 154 بتاريخ ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم .

ـ يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) ، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءة .

ـ إجراءات التقدم الرياض الأطفال ( رسمي ورسمي لغات ) :-

يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال ( رسمي - رسمي لغات) ، بالتسجيل الإلكتروني بداية من ( ٢٠٢٥/٦/١ ) حتى ( ٢٠٢٥/٦/۳٠) . وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( emis.gov.eg)

ـ من التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن ( أربع سنوات) .

يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزارى رقم (١٥٤) بتاريخ (١٩٨٩/٧/٦ ) ، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم .

ـ فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع السناد المصروفات الدراسية المقررة .

. يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، والتوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءة .

ثانياً :- بالنسبة للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال ( رسمي ) يتم التنبيه ما يلي :

ـ خلال فترة التقدم الإلكتروني : يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه ، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الإلتحاق إلكترونياً بالمدرسة ، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس ( التقدم للصف الأول الابتدائي فقط ) . و يلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي ، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم .

ـ خلال الفترة من (٢٠٢٥/٧/١ ) إلى ( ٢٠٢٥/٧/٢١) : يُتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها ، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك ، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف ( القبول / عدم ) القبول المبدئي ، في الطلبات المقدمة للالتحاق بها .

ـ ضرورة التزام المدراس بالتسجيل الإلكتروني الموقف ( تسليم / عدم تسليم ) ولى الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئياً، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به .

ثالثا :- التنبيه على المدارس الرسمي لغات والمدارس الخاص ( عربي - لغات ) بالمرحلة الإبتدائية ما يلي :

ـ تقوم المدارس الإبتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من (۲۰۲٥/٧/١) وحتى (۲۰۲٥/٧/۳۱). بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ ، وذلك من خلال ( الإستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول ابتدائي ) الخاصة بها ، وإلا سوف يتعرض مسئولى المدرسة المساءلة القانونية في حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بالمدرسة

رابعا: التنبيه على المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بما يلي :

بالنسبة للمتقدمين المدارس رياض الأطفال ( الرسمي لغات ) :

بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين المدارس رياض الأطفال الرسمى لغات) بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة (emis.gov.eg) ، للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس . حتى يتثنى إعلان نتيجة القبول الأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة .

بالنسبة للمتقدمين للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال ( الرسمي ) :

متابعة موقف التقدم الإلكتروني للمدارس وموقف بت المدارس في الطلبات المقدمة إليها ، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمديريات والإدارات التعليمية في هذا الشأن ، مع التنبية المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين ( توجيه رياض الأطفال ، مديري التعليم الإبتدائي ) و ( إدارات وأقسام الإحصاء) بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة في متابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدراس .

خامسا : بالنسبة للطلاب الوافدين :

يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الإلتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونياً

( كما يرجى التنبية مشدداً على ضرورة الإعلان في مكان ظاهر بالمدارس والإدارات التعليمية والمديرية ، عن فتح باب التقدم الإلكتروني المرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي) .