شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقل الأتوبيس الترددى لتفقد التشغيل التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

استقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأتوبيس الترددي، لتفقد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، واستمع لشرح تفصيلي حول الأتوبيس الترددي.

يتم خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى سيتم تسيير عدد 100 اتوبيس كهريائي سعة كل أتوبيس 66 راكب بما يعادل ( 5 ميكروباص ) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين.

وسيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد.

ويعقب هذه الجولة تفقد رئيس الوزراء الأعمال بحديقة تلال الفسطاط، ويعقب جولته التفقدية تصريحات صحفية.