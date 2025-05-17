شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان 47 درجة.. الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها وتحذير عاجل من الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وصول الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد لذروتها اليوم السبت، ليسود البلاد موجة شديدة الحرارة على كل أنحاء الجمهورية.

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية متوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة لـ 40 درجة وأسوان 47 درجة.

ويشهد اليوم السبت 17 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 29 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 46 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 46 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 47 درجة.

الصغرى 28 درجة.