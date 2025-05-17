شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ إنشاء الشوادر لطرح الخراف الحية للأضاحى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطلاق "الشوادر" لبيع الخراف الحية بدءًا من يوم الثلاثاء 20 مايو الجاري، وكذلك زيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يُسهم في ضبط الأسواق وضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير السلع الغذائية للمواطنين، افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة والداخلية المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد وذلك عقب نجاح المرحلة الأولى، حيث سبق وتم افتتاح 300 منفذ وفرع على مستوى محافظات الجمهورية حيث توفر الوزارة كل تحتاجه الأسرة من سلع غذائية منتجات لحوم ودواجن بتخفيضات تصل إلى 30%.