شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، توافد القادة والزعماء إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى العاصمة العراقية بغداد.

تنطلق اليوم السبت 17 مايو القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.