شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن مواعيد إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد إتاحة حجز تذاكر السفر للقطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هجرياً، حيث يتم إتاحة الحجز للمسافرين ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

وتستعد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات المجدولة الحالية خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى يوم 16 / 6 / 2025 لتخفيف الإزدحام وخدمة جمهور الركاب.

كما تتيح الهيئة عدد من الطرق المختلفة لحجز تذاكر السفر تيسيراً على جمهور الركاب، وهى:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي :- ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول - ....... ).

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

وتتقدم الهيئة بخالص التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات .

مواعيد حجز تذاكر السفر للقطارات