الرئيس السيسى يصل العاصمة العراقية بغداد للمشاركة فى القمة العربية

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة مصر خلال القمة، حيث يستعرض رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

محمد يوسف

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