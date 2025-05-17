شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل العاصمة العراقية بغداد للمشاركة فى القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالسبت، 17 مايو 2025 09:41 ص
وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في القمة العربية الرابعة والثلاثين.
ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة مصر خلال القمة، حيث يستعرض رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.
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