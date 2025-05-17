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الرئيس السيسى يصل العاصمة العراقية بغداد للمشاركة فى القمة العربية

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الرئيس السيسى يصل العاصمة العراقية بغداد للمشاركة فى القمة العربية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

السبت، 17 مايو 2025 09:41 ص

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في القمة العربية الرابعة والثلاثين.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة مصر خلال القمة، حيث يستعرض رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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