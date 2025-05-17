شكرا لقرائتكم خبر عن "المساعد الذكى".. نافذة رقمية جديدة تخدم ضيوف الرحمن بالمسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي النسخة الأولى من تطبيق "المساعد الذكي الإثرائي"، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الحجاج والزائرين خلال موسم الحج، عبر حزمة خدمات رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجرى تدشين التطبيق في مقر وكالة شؤون المسجد النبوي، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وإمام وخطيب المسجد النبوي المشرف على برنامج إثراء تجربة الزائرين الدكتور عبدالباري الثبيتي.

وخلال مراسم التدشين، أكد الشيخ السديس، أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية الرئاسة الرامية إلى تسخير التقنية الحديثة والتحول الرقمي في خدمة الحرمين الشريفين.

وأضاف أن التطبيق يترجم رسالة الحرمين الوسطية إلى العالم بمختلف اللغات، واصفاً إياه بأنه مرجع ذكي في التخصصات الدينية، يعتمد على قاعدة بيانات دقيقة وفق أعلى المعايير العالمية.

ويقدم التطبيق خدمات متعددة تلبي احتياجات الزائرين، من بينها عرض مواقيت الصلاة، وجدول الأئمة والمؤذنين، ومواعيد الدروس العلمية وأماكن انعقادها، إلى جانب حلقات تحفيظ القرآن ومراكز الرد على استفسارات الزوار داخل المسجد النبوي.

كما يضم التطبيق خاصية التوجيه التفاعلي عبر خرائط ذكية لتسهيل تنقل الزائرين، بالإضافة إلى خاصية المحادثة الفورية بعدة لغات، ما يضمن تواصلاً فعالاً وسريعاً مع المستخدمين.

ويُعدّ "المساعد الذكي" منصة تقنية متكاملة تجمع بين روح المكان وقدسية الرسالة وأدوات العصر، لتقديم تجربة رقمية ثرية تعزز من الرحلة الإيمانية داخل أروقة المسجد النبوي الشريف.



