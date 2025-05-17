شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرار رد التابلت بعد انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية ينطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام الذين تسلموا الأجهزة هذا العام، موضحة أن طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى العام لن يكونوا ملزمين برد الجهاز اللوحى بعد انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية، ولكن يجب على الطالب الحفاظ على التابلت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم من هذا العام الدراسى اعتبار التابلت المسلم إلى طلاب الصف الأول الثانوى العام عهدة شخصية يجب ردها إلى المدرسة بمجرد انتهاء الطلاب من المرحلة الثانوية، موضحة أن رد جهاز التابلت من الفئات المستهدفة الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى فى المدرسة يلتزم كل منهم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحيته بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم تسلم الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.