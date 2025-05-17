شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ امتحانات نهاية العام فى المواد غير المضافة لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس تقييم الطلاب في نهاية امتحانات العام الدراسى الجارى 2024-2025 في المواد غير المضافة للمجموع، منها التربية الدينية والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن يتم عقد الاختبارات وتقييم الطلاب خلال اليوم الدراسى، على أن تبدأ امتحانات المواد الدراسية الأساسية منها اللغة العربية والدراسات والرياضيات واللغة الإنجليزية بداية من 22 مايو الجارى للصفوف بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحان المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية، وتوزيع الدرجات والأسئلة استعدادا لتقييمات الفصل الدراسى الثانى، كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية فى حدود المقرر الدراسى المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبى لها.

- أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل االدراسى للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة فى الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية.

- أن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسى ).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها ؛ حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين تعليمات الأسئلة جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والفنية والطباعة.

- يجيب التلميذ فى نفس الكراسة مع مراعاة ترك مساحات كافية للإجابة عن الأسئلة.

- فى أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.