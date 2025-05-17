شكرا لقرائتكم خبر عن دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

يسعى العديد من المصريين المقيمين بالخارج إلى تسجيل مواليدهم الجدد واستخراج شهادات ميلاد مصرية رسمية.

وفي هذا الإطار، يوضح “الخليج 365” الإجراءات المطلوبة والمستندات اللازمة للحصول على شهادة ميلاد لطفل مصري وُلد خارج البلاد.

أولاً: خطوات استخراج شهادة الميلاد:

1. شراء نموذج طلب قيد ميلاد (نموذج 26) واستيفاء البيانات المطلوبة بدقة.

2. تقديم الطلب للموظف المختص في الجهة المعنية.

3. استلام شهادة الميلاد بعد مراجعة المستندات واعتمادها.

ثانياً: من يحق له التقدم بطلب الخدمة:

1. صاحب القيد (والد أو والدة الطفل) شخصيًا.

2. أحد أقارب الطفل حتى الدرجة الثانية، بشرط الحضور الشخصي لصاحب القيد.

3. من يملك توكيلاً خاصًا من أحد أصحاب الشأن للتعامل مع مصلحة الأحوال المدنية.

ثالثاً: المستندات المطلوبة:

• نموذج 26 طلب قيد ميلاد ساقط قيد.

• أصل شهادة الميلاد الأجنبية مترجمة ومُصدّق عليها من السفارة المصرية بالخارج أو وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى وثيقة الزواج.

• ما يثبت الجنسية المصرية للطرف المصري (مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري الساري).

• إثبات هوية الطرف الأجنبي (إن وُجد).