شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن نجاح استئصال ورم ضخم بالوجه والفك بمجمع الإسماعيلية الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، في إجراء تدخل جراحي معقد لاستئصال ورم ضخم بالوجه والفك لمريضة شابة، باستخدام تقنية الكمبيوتر الاسترشادي التي تضمن دقة متناهية في التخطيط والتنفيذ الجراحي.

وأوضحت الهيئة، أن المريضة كانت تعاني من ورم ضخم تسبب في تشوه متقدم بالوجه، واستمر لسنوات دون تدخل طبي، حتى تم استقبالها بعيادة الوجه والفكين بالمجمع الطبي بالإسماعيلية ، حيث خضعت لفحوصات شاملة وتقييم دقيق، أعقبه تخطيط جراحي متكامل باستخدام التقنية الاسترشادية ثلاثية الأبعاد.

وخلال العملية، نجح الفريق الجراحي في استئصال الورم بالكامل، وإعادة بناء الوجه والفك بدقة فائقة، باستخدام رقعة نسيجية حرة من منطقة الحوض، بالإضافة إلى إنشاء طبعة صناعية مطابقة للشكل الطبيعي للفك والوجه، ما أعاد للمريضة مظهرها ووظائفها الحيوية بدرجة عالية من الدقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه منشآت الهيئة من تقدم في تقديم الخدمات الصحية التخصصية الدقيقة، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تقنية الكمبيوتر الاسترشادي أصبح ركيزة أساسية في تحسين نتائج التدخلات الطبية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والدقة.

وأشار رئيس الهيئة إلى إجمالي عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي منذ تشغيله وحتى الآن تجاوز سبعين ألف عملية جراحية كبرى ومتوسطة وذات مهارة، ما يعكس حجم الخدمات الصحية المتقدمة التي تُقدم من خلال منشآت الهيئة في محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، لافتًا أن مهما بلغت تكلفة الجراحة المريض لا يتكلف أكثر من 450 جنيها فقط كنسبة مساهمة.

وتم إجراء الجراحة على يد فريق طبي وجراحي متميز بمجمع الإسماعيلية الطبي ضم نخبة من الكوادر المتخصصة، شمل الفريق الجراحي الدكتور إبراهيم يحيى الخولاني استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور مارك عاطف جبريل استشاري جراحات الوجه والفكين والجمجمة، والدكتور كريم طارق أخصائي جراحات الوجه والفكين، والدكتور عمرو علاء الدين نائب جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد ياسر رحال نائب جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد صلاح الدين نائب جراحة الوجه والفكين، فيما ضم فريق التخدير والرعاية المركزة الدكتور محمد إبراهيم ندا استشاري التخدير والرعاية المركزة، والدكتور مصطفى شكري أخصائي التخدير والرعاية المركزة، والدكتور محمد الشافعي نائب التخدير والرعاية المركزة، وذلك بمشاركة فريق التمريض المعاون حسناء حسن محمود، وسامح سامي سلامة، وميلاد رفعت سمير، وولاء صالح محمد.