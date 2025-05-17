شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى تحتفل بمرور 80 عاما على تأسيس قسم جراحة المسالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقد "مؤتمر القاهرة لجراحة المسالك البولية" في القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بكلية طب قصر العيني، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال جراحة المسالك البولية من داخل مصر وخارجها، في إطار علمي متميز يجمع بين الخبرة والابتكار، وذلك احتفالًا بمرور 80 عامًا على تأسيس قسم جراحة المسالك البولية.

شهد المؤتمر حضور ورعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة القاهرة، الذي ألقى كلمة افتتاحية وجَّه خلالها التهنئة لقسم جراحة المسالك البولية بهذه المناسبة المهمة، مشيرًا إلى أن هذا القسم العريق يضم قامات علمية كبيرة لها دور بارز في تطوير الفكر الأكاديمي والبحثي. وشدد الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد في كلمته على ضرورة مواكبة التطور في مجالات البحث العلمي والابتكار، والسير بخطى واثقة نحو جامعات الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا والتقدم الصناعي الطبي، مؤكدًا أن كلية طب قصر العيني تضع على عاتقها مسؤولية دعم مثل هذه التخصصات الدقيقة التي تمثل قيمة مضافة لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي في مصر.

كما أكد الدكتور حسام صلاح مراد خلال تفاعله مع فعاليات المؤتمر على أهمية استمرار هذا الزخم العلمي، ودعم الكفاءات الشابة في تخصصات المسالك البولية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا حرص إدارة الكلية على توفير كافة السبل للنهوض بالقطاع الطبي من خلال المؤتمرات العلمية والبحثية التي تساهم في بناء قدرات الأطباء والباحثين.

ترأس المؤتمر الدكتور مصطفى عبد المحسن، رئيس قسم جراحة المسالك البولية، وأكد في كلمته على أن القسم يشهد خطة تطوير شاملة بدأ العمل عليها منذ عامين، تشمل النواحي الإدارية والعلمية والبحثية، مع ربط خطط الدراسات العليا بالأهداف البحثية للقسم، بالإضافة إلى تفعيل النشاط العلمي والتدريبي. كما أشار إلى أهمية التدريب المستمر، حيث تم إطلاق برنامج مخصص لتدريب أطباء الامتياز وفق النظام الجديد (٥+٢)، ليكون امتدادًا لمنظومة التدريب التي تبدأ منذ تخرج الطبيب وحتى استكمال فترة النيابة داخل القسم. كما ألقى الضوء على الاهتمام المتزايد باستخدام الوسائل الحديثة في العلاج، وعلى رأسها الجراحة الروبوتية، التي أصبحت مجالًا تتفوق فيه الكلية على مستوى الإقليم.

وقد تولى الدكتور خالد مرسي حمود، أمين عام المؤتمر ورئيس وحدة أورام المسالك البولية، استعراض تاريخ القسم وإنجازاته من خلال عرض توثيقي مدعوم بالصور، سلط الضوء على الإسهامات المتميزة للرواد الذين ساهموا في تأسيس هذا الكيان العلمي المرموق، وأكد خلال عرضه أن القسم لم يتوقف عن التطوير منذ نشأته، بل كان دائمًا سبّاقًا في تطبيق كل ما هو جديد في هذا التخصص.

شارك في المؤتمر الدكتور هاني الفيومي، رئيس اللجنة العلمية، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من الخبراء الدوليين، من بينهم الدكتور أحمد علي حسين، والدكتور خالد فريد من الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور محمد عبد العزيز من جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، مما أضفى على المؤتمر بُعدًا دوليًا ومزيدًا من التبادل العلمي المثمر، وساهم في تعزيز مكانة القسم على المستوى الإقليمي والدولي.

تناول المؤتمر أحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحة المسالك البولية، من خلال جلسات علمية وورش عمل ناقشت التحديات المعاصرة في علاج أمراض البروستاتا والمثانة والكلى، وأحدث تقنيات الجراحة بالمنظار والجراحة الروبوتية، بالإضافة إلى مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتخطيط العلاجي، وأساليب التدريب الحديثة باستخدام المحاكاة.

وفي لمسة وفاء، شارك الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية، إلى جانب الدكتور مصطفى عبد المحسن، رئيس القسم، في تكريم عدد من الرموز التي كان لها دور محوري في بناء وتطوير القسم، تعبيرًا عن الامتنان لما قدموه من جهود في مسيرة نجاحه. وأكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد خلال التكريم على أن استمرارية النجاح ترتكز على احترام الماضي وتقدير من صنعوا الحاضر، مشددًا على أهمية هذه القيم في بناء مؤسسات أكاديمية راسخة.

يُعد هذا المؤتمر منصة بارزة لاستعراض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحة المسالك البولية، وفرصة فريدة لتبادل التجارب والرؤى المستقبلية، بما يخدم تطوير منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي في مصر والمنطقة.