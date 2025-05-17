أخبار مصر

فرص عمل فى المقاولات بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار أردنى.. رابط التقديم

0 نشر
0 تبليغ

فرص عمل فى المقاولات بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار أردنى.. رابط التقديم

شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى المقاولات بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار أردنى.. رابط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى العمل فى 107 فرصة عمل لعمالة مصرية ، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة ( تكنولوجيا هندسية – تربية الدواجن – صناعة الزجاج)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و 350 دينار أردني كل شهر.


هذه الفرص عبارة عن:

- 100 بناء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء كافة.

- 1 عامل تربية دواجن.

- 6 عمال بمصنع زجاج.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل ،أنه من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن ، ولم يمض على التسفير 5 سنوات ، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 ، حتى31-5-2021.

علما بإن التقديم قد بدا من الأربعاء الماضى ومستمر لمدة 5 أيام ،والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي :
https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements