شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى المقاولات بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار أردنى.. رابط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى العمل فى 107 فرصة عمل لعمالة مصرية ، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة ( تكنولوجيا هندسية – تربية الدواجن – صناعة الزجاج)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و 350 دينار أردني كل شهر.



هذه الفرص عبارة عن:

- 100 بناء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء كافة.

- 1 عامل تربية دواجن.

- 6 عمال بمصنع زجاج.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل ،أنه من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن ، ولم يمض على التسفير 5 سنوات ، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 ، حتى31-5-2021.

علما بإن التقديم قد بدا من الأربعاء الماضى ومستمر لمدة 5 أيام ،والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي :

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index