شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى المقاولات بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار أردنى.. رابط التقديم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى العمل فى 107 فرصة عمل لعمالة مصرية ، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة ( تكنولوجيا هندسية – تربية الدواجن – صناعة الزجاج)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و 350 دينار أردني كل شهر.
هذه الفرص عبارة عن:
- 100 بناء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء كافة.
- 1 عامل تربية دواجن.
- 6 عمال بمصنع زجاج.
وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل ،أنه من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن ، ولم يمض على التسفير 5 سنوات ، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 ، حتى31-5-2021.
علما بإن التقديم قد بدا من الأربعاء الماضى ومستمر لمدة 5 أيام ،والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي :
https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index
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