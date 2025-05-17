شكرا لقرائتكم خبر عن وفق توجيهات الرئيس.. وزير التعليم يضع استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمعلم، قام الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخطوات مدروسة لإحداث تحول جذري في التعليم المصري، حيث يسعى الوزير إلى تنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على معالجة المشكلات الهيكلية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز دور المعلم كركيزة أساسية في العملية التعليمية.

وتضمنت خطة الوزارة بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف خطوات عملية، منها خفض الكثافات الطلابية في الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر، كما تم التركيز على تعزيز الانتماء الوطني، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، مثل إنشاء المركز الوطني للتعلم عن بعد واستوديو المحتوى الرقمي، بهدف توفير تعليم أكثر شمولاً ومرونة.

ولم تقتصر الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة على تطوير الأدوات التعليمية، بل تتجه نحو بناء الإنسان عبر تعزيز الانتماء الوطني وتنمية الفكر الناقد لدى الطلاب، حيث تم تكثيف الأنشطة التربوية التي تنمي الشخصية وتدعم الحوار والفهم لا الحفظ، وانطلق ملف التحول الرقمي بقوة ضمن أولويات الوزارة، من خلال تدشين وحدات متخصصة للتعليم عن بعد وإنتاج محتوى رقمي متطور، بهدف سد الفجوات بين المناطق المختلفة وتقديم تعليم أكثر شمولًا ومرونة، كما تم العمل على تحسين جودة المحتوى الإلكتروني، وتدريب المعلمين على استخدام الوسائط التكنولوجية، بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.

وفيما يخص ملف الامتحانات فقد حظي باهتمام بالغ من وزير التعليم، حيث شدد على ضرورة تطبيق إجراءات قوية لضمان نزاهة الامتحانات، ومكافحة ظاهرة الغش بكل حزم، ويجرى تفعيل آليات الرقابة والتفتيش، مع إعداد فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أية مخالفات.

وبالتوازي مع تطوير التعليم العام، تولي الوزارة اهتمامًا متزايدا بالتعليم الفني والتكنولوجي، حيث يتم العمل على تحويل المدارس الفنية إلى مؤسسات منتجة تلبي احتياجات سوق العمل، وما يميز الاستراتيجية التي يتبناها وزير التعليم محمد عبد اللطيف ويحرص على تنفيذها، أنها تتجاوز أسوار المدارس، لتخاطب المجتمع ككل، من خلال مبادرات لبناء شخصية الطالب، وتأهيله لأن يكون عنصرا فاعلا في المجتمع، لا مجرد حاصل على شهادة، ويعد هذا التحول جزءا من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي متطور يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تنمية الوطن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تطوير المنظومة التعليمية، لتواكب متطلبات العصر، وكذلك الاهتمام بالمعلم، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي الأخير مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، للاطلاع على الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية لتطوير آليات إختيار وتأهيل الكوادر التعليمية، بهدف الوصول بالكوادر المنتقاة للتدريس إلى أعلى المستويات العلمية والفنية والشخصية، والإستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بموارد الدولة.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع السيد محمد عبد اللطيف والفريق أشرف سالم زاهر

محمد عبد اللطيف وزير التعليم خلال مروره بإحدى المدارس

محمد عبد اللطيف خلال جولته بإحدى المدارس