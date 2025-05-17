شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق القاهرة: بدء امتحانات مواد التخلف 25 مايو.. وهذه ضوابط الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة جداول امتحانات مواد التخلف وذلك بعد الانتهاء من اعتمادها من الدكتور محمد سامح عمرو عميد الكلية، إذ تم تحديد يوم 25 مايو الجارى موعداً لبدء الامتحانات وتستمر حتى شهر يونيو المقبل.

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن موعد امتحانات مواد التخلف تنطلق فى السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة وأن مدة الامتحان ساعتان ويعقد الامتحان بقاعات الامتحانات مشددة على ضرورة حضور الطالب قبل الموعد ب 45 دقيقة على الأقل ومعه البطاقة الجامعية.

كما شددت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على منع دخول أى طالب ومعه مذكرات أو كتب داخل مقر اللجنة، مع منع الدخول بالمحمول وفى حالة ظبط الطالب يعد شروع فى غش، وعدم السماح لأى طالب بالدخول بعد توزيع اسئلة الامتحانات.