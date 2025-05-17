شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة تدعو المستثمرين للحصول على مصانع كاملة التجهيزات بمدينة الجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تسهيلات تمويلية للتملك بفوائد مخفضة.. وتسعير المصانع تم على اساس التكلفة الفعلية للانشاءات والمرافق

- حلول تمويلية لشراء الآلات والمعدات ورأس المال العامل وإمكانية التقدم بطلب واحد على أكثر من مصنع

- المدينة تضمن حصول المنتجات المصدّرة للمشروعات القائمة بها على 50 % إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات

- "الروبيكي" مقامة وفق اعلى المعايير الانشائية العالمية والبيئية وتتمتع بشبكة مرافق وطرق متميزة داخلية وخارجية تربطها بالموانئ الهامة وجاري إنشاء خط سكة حديد الروبيكي/العاشر من رمضان/ بلبيس

تواصل وزارة الصناعة تلقي طلبات المستثمرين الصناعيين الجادين إلكترونيا على الطرح المميز الذي أعلنت عنه ويشمل 8 مصانع شاغرة، كاملة التجهيزات مخصصة للدباغة وصناعة الغراء، ضمن المرحلة الثانية من مدينة الجلود بالروبيكي، وهو الطرح الذي يستمر حتى 22 من مايو الجاري، وتُعد المدينة باكورة المجمعات الصناعية المتكاملة في مجال دباغة الجلود وتصنيع الغراء والمنتج النهائي والصناعات المكملة، وفقًا لأعلى المعايير التكنولوجية والبيئية. وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التوجه نحو العناقيد الصناعية وتطوير قطاع الجلود في مصر.

وأكدت الوزارة أن المصانع المطروحة تُعد فرصة استثمارية واعدة، حيث تم تجهيزها بأعلى المعايير الفنية والبيئية، مع تقديم مجموعة من التيسيرات المالية غير المسبوقة، والتي تهدف إلى جذب وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب. وقد تم طرح المصانع إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، بما يعزز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وتم تصميم مدينة الجلود بالروبيكي لتكون نموذجًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين التصنيع، والتطوير التقني، والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن توجه الدولة لتطبيق مفهوم "العناقيد الصناعية المتخصصة". وتتيح المدينة للمستثمرين بنية تحتية عالمية، وشبكة مرافق متكاملة، وموقعًا استراتيجيًا يربطها بأهم المحاور اللوجستية والموانئ البحرية

حيث تربط المدينة شبكة متكاملة من الطرق (القاهرة الإسماعيلية - القاهرة السويس - العاصمة الإدارية - الطريق الدائري الإقليمي ) والتي يصلها بمواني البحر الأحمر والأبيض (السخنة والأدبية والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية).كما أنه جاري إنشاء خط سكة حديد الروبيكي/العاشر من رمضان/ بلبيس،

كما تشمل المدينة خدمات دعم فني وتسويق إلكتروني دولي، وبرامج تدريب تقني حديث للعاملين والكوادر الفنية، ومساحات مخصصة للمعارض المحلية والدولية لعرض المنتجات والمعدات.

وأوضحت الوزارة أن المصانع المطروحة تتراوح مساحتها بين 74 م٢ و546 م٢، وتم تسعيرها وفق التكلفة الفعلية للإنشاءات والمرافق ، مما يمنح المستثمر ميزة الحصول على أصول صناعية بتكلفة حقيقية غير محملة بهوامش ربحية.

كما يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن، ، كما يمكن للحاصلين على الوحدات الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة مثل الخدمات التسويقية والتدريبية والدعم الفنى.

كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدات ، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وكذا رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون الفين جنيها .. كما يمكن للمستثمر التقدم على اكثر من وحدة بالمجمع الصناعي لاستيعاب نشاطه الصناعي .

واكدت وزارة الصناعة ان واحدة من أبرز الحوافز الفريدة التي تقدمها مدينة الجلود بالروبيكي للمصنعين، هي ضمان حصول المشروعات القائمة داخل المدينة على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات، مما يعزز الربحية ويمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبذلك تُعد مدينة الجلود بالروبيكي ركيزة استراتيجية لتعزيز قطاع الصناعات الجلدية في مصر، ونقلة نوعية نحو تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم رؤية الدولة في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

هذا وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تتم جميع إجراءات الحجز والتقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg ، مما يسهل على المستثمرين من أي مكان، من داخل مصر وخارجها التقديم ، واختيار الوحدة المناسبة عبر خطوات مبسطة ومباشرة.

ويقوم المستثمر بالدخول من خلال رابط خدمات طرح وحدات صناعية عبر المنصة، ثم اتباع الخطوات التالية:

١- تسجيل حساب علي البوابة.

٢- اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط

٣- تسجيل بيانات طالب التخصيص

٤- دفع قيمة كراسة الشروط

٥- تسجيل بيانات الوحدة المطلوبة

٦- تسجيل معلومات الاتصال والمتابعة

٧- تسجيل دراسة الجدوي الفنية للمشروع (المنتجات – الالات المستخدمة –العماله وغيرها )

٨- مراجعه وطباعه طلب التقديم

٩- ارفاق المستندات بصيغه pdf

١٠- دفع قيمة تامين جدية الحجز



مدينة الجلود



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